Juventus, Van Gaal: “Pirlo? In pochi diventano bravi allenatori” (Di venerdì 11 settembre 2020) La scelta a dir poco clamorosa della Juventus di mettere Andrea Pirlo sulla panchina, senza alcuna esperienza pregressa, lascia ancora parlare. A dire la sua è stato anche l’ex commissario tecnico dell’Olanda Louis Van Gaal, intervistato da La Gazzetta dello Sport in occasione del premio Fair Play-Menarini. Ha commentato così il passaggio del centrocampista bresciano in panchina: “Pirlo è stato il migliore da giocatore, ma non so come sarà da allenatore. Ce ne sono pochi di bravi giocatori diventati ottimi tecnici anche perché purtroppo nella cultura latina lo spirito comune passa spesso in secondo piano. Un allenatore non deve pensare a se stesso ma al bene comune, tra i giocatori succede raramente, ne ho avuti pochissimi così ed erano i ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : Intervista a #VanGaal: '#Pirlo è un’incognita come allenatore. #Conte troppo emotivo' - CronacheTweet : #vangaal parla così di #Conte, #Suarez, #Pirlo e #Juventus - Fantacalcio : Van Gaal: 'Juventus, Suarez e Ronaldo non bastano. Conte è troppo emotivo' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Intervista a #VanGaal: '#Pirlo è un’incognita come allenatore. #Conte troppo emotivo' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Intervista a #VanGaal: '#Pirlo è un’incognita come allenatore. #Conte troppo emotivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Van Juve, spunta Giroud: l'aggiornamento sulla situazione in attacco GianlucaDiMarzio.com Van Gaal: "Juventus, Suarez e Ronaldo non bastano. Conte è troppo emotivo"

"Conte all'Inter? E' bravo a trasferire la sua filosofia di gioco, ma in partita è troppo emotivo. Restare freddi aiuta ad analizzare meglio il gioco, migliorerebbe la sua attitudine in campo". "La fi ...

Van Gaal: 'Pirlo incognita per la Juve, Suarez non basta. Conte troppo emotivo, dominata l'Inter del Triplete'

L'allenatore olandese Louis van Gaal dice la sua sul calcio italiano alla Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport: "Antonio Conte all'Inter? E' bravo a t ...

"Conte all'Inter? E' bravo a trasferire la sua filosofia di gioco, ma in partita è troppo emotivo. Restare freddi aiuta ad analizzare meglio il gioco, migliorerebbe la sua attitudine in campo". "La fi ...L'allenatore olandese Louis van Gaal dice la sua sul calcio italiano alla Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport: "Antonio Conte all'Inter? E' bravo a t ...