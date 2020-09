Juve, per De Sciglio spunta una pretendente dalla Spagna: la situazione (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo il trasferimento del terzino al Paris Saint Germain saltato sul più bello si registra un nuovo interesse dalla Spagna Leggi su 90min (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo il trasferimento del terzino al Paris Saint Germain saltato sul più bello si registra un nuovo interesse

ZZiliani : Fine corsa dell’affare del secolo (per De Laurentiis). La Juve iscrive a bilancio 18 milioni di minusvalenza (ultim… - forumJuventus : Il saluto di Pjanic in partenza per Barcellona ai tifosi della Juve Suerte, @Miralem_Pjanic! - forumJuventus : CT: 'La Juve ha ritrovato i difensori. Le buone notizie per Pirlo sono quelle arrivate dalla Nations League: Chiell… - cosimosimone2 : RT @Emil_io76: SARAI SEMPRE NEL MIO CUORE HAI LASCIATO IL NAPOLI PER LA JUVE NOI TI ABBIAMO AMATO DAL PREMIO GIORNO SOLO UNA SOCIETÀ INFAM… - SergioIesu : @diegofornero Poi però quando vai a prendere in giro per il mondo il parametro zero, al quale devi fare un contratt… -