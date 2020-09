“Il demonio è anche a Medjugorje e aggredisce i veggenti”: le rivelazioni dell’arcivescovo Henryk Hoser in un libro sugli esorcismi (Di venerdì 11 settembre 2020) “Il demonio è presente a Medjugorje e aggredisce anche i veggenti”. Ad affermarlo è l’arcivescovo Henryk Hoser, nominato da Papa Francesco visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, a tempo indeterminato e ad nutum Sanctae Sedis. “Sì, è vero, – spiega il presule – ci sono alcuni casi di manifestazioni demoniache ma posso dire che sono abbastanza rari, capita che si senta qualcuno che inizia a gridare o a inveire anche quando ci sono raduni con 10mila persone. Succede anche qui, non si può negare questo. Certo, non succede tutti i giorni, ma succede pure qui a Medjugorje. E in particolare capita che questi indemoniati a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) “Ilè presente ai veggenti”. Ad affermarlo è l’arcivescovo, nominato da Papa Francesco visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di, a tempo indeterminato e ad nutum Sanctae Sedis. “Sì, è vero, – spiega il presule – ci sono alcuni casi di manifestazioni demoniache ma posso dire che sono abbastanza rari, capita che si senta qualcuno che inizia a gridare o a inveirequando ci sono raduni con 10mila persone. Succedequi, non si può negare questo. Certo, non succede tutti i giorni, ma succede pure qui a. E in particolare capita che questi indemoniati a ...

