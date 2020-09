I campioni dell’asteroide Ryugu arrivano sulla Terra (Di venerdì 11 settembre 2020) Il prossimo 6 dicembre i campioni dell’asteroide Ryugu arriveranno sulla Terra a bordo della capsula di Hayabusa2: il sito di atTerraggio è l’Area Proibita di Woomera Con un comunicato stampa la Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency) annuncia il rilascio dell’autorizzazione Arolso (Authorisation of Return of Overseas-Launched Space Objects) da parte del governo australiano – emessa in data 6 agosto… L'articolo I campioni dell’asteroide Ryugu arrivano sulla Terra Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

