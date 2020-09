Dl semplificazioni: Mattarella promulga ma norme codice strada fuori materia (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge semplificazioni, "soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale". Tuttavia, in una lettera ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio, Elisabetta Casellati, Roberto Fico e Giuseppe Conte, sottolinea che "il testo a me presentato, con le modifiche apportate in sede parlamentare, contiene tuttavia diverse disposizioni, tra cui segnatamente quelle contenute all'articolo 49, recante la modifica di quindici articoli del codice della strada, che non risultano riconducibili alle finalità" del testo "e non attengono a materia originariamente disciplinata dal provvedimento". Per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato la legge di conversione del decreto legge, "soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale". Tuttavia, in una lettera ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio, Elisabetta Casellati, Roberto Fico e Giuseppe Conte, sottolinea che "il testo a me presentato, con le modifiche apportate in sede parlamentare, contiene tuttavia diverse disposizioni, tra cui segnatamente quelle contenute all'articolo 49, recante la modifica di quindici articoli deldella, che non risultano riconducibili alle finalità" del testo "e non attengono aoriginariamente disciplinata dal provvedimento". Per ...

VincePastore : 'Rappresento al Parlamento l'esigenza di operare in modo che l'attività emendativa si svolga in piena coerenza con… - _DAGOSPIA_ : SILURO DI MATTARELLA A CONTE:FIRMA IL DL SEMPLIFICAZIONI(IL DECRETO DI ‘GIUSEPPI’)CON UNA LETTERA DI… - alberto_pilotto : RT @repubblica: Dl Semplificazioni, Mattarella: 'Stop a norme eterogenee, il codice della strada non è attinente' - ultimoranet : Mattarella promulga il Dl semplificazioni ma scrive a Conte, Casellati e Fico: “Contiene disposizioni eterogenee e… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Dl Semplificazioni, Mattarella: 'Stop a norme eterogenee, il codice della strada non è attinente' -

Ultime Notizie dalla rete : semplificazioni Mattarella Dl semplificazioni: Mattarella, 'emendamenti a decreti siano coerenti con limiti Costituzione' Fortune Italia Dl semplificazioni: Mattarella promulga ma norme codice strada fuori materia

Roma, 11 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge semplificazioni, "soprattutto in considerazione della rilevanza ...

Dl semplificazioni: Mattarella, 'emendamenti a decreti siano coerenti con limiti Costituzione'

Sergio Mattarella, nella lettera inviata ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio, Elisabetta Casellati, Roberto Fico e Giuseppe Conte, che accompagna la promulgazione della legge di ...

Roma, 11 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge semplificazioni, "soprattutto in considerazione della rilevanza ...Sergio Mattarella, nella lettera inviata ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio, Elisabetta Casellati, Roberto Fico e Giuseppe Conte, che accompagna la promulgazione della legge di ...