Cattolica, utile netto a 10 milioni dopo svalutazioni. Migliora Solvency II (Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni chiude il 1° semestre con un utile netto di 10 milioni di euro a fronte dei 61 milioni del 2019 (-83,1%), a causa di svalutazioni per circa 86 milioni ed in particolare dell’impairment sul goodwill (-61 milioni). L’utile Adjusted è pari a 80 milioni, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente, a dispetto di diverse svalutazioni su investimenti immobiliari (-13 milioni), partecipazioni (-5 milioni) ed azioni e fondi AFS (-7 milioni). “I dati presentati oggi confermano la capacità del Gruppo di far fronte a eventi di portata eccezionale, come quelli avvenuti da ... Leggi su quifinanza

InvestingItalia : Cattolica conferma guidance 2020, utile operativo sem1 +38,6%, giù utile netto - - AndreinaG1945 : Le imbecillità della sinistra che festeggia il Covid “utile al Pianeta” e fa le crociate per le ostriche - Sophokles_nhmjs : @fattoquotidiano La cultura ebraica (da Ever= Ebreo= colui che va oltre) è un miliardo di volte più vera e utile de… - AndreaBoitani : Molto utile e chiaro. Confronto tra paesi sul numero di parlamentari | Università Cattolica del Sacro Cuore… - RomeoChestnut : @LaPrimaManina Se pensava di essere simpatico, se ritiene di essere intelligente, se suppone di essere carino e se… -