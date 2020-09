Calciomercato Juventus, occhio a Suarez: “Problemi frequenti al ginocchio” (Di venerdì 11 settembre 2020) Un Calciomercato caratterizzato dalla caccia alla prima punta, la Juventus vuole mettere un tassello importante lì, dove l’anno scorso è mancata di più. La situazione che sta venendo monitorata di più è quella riguardo Luis Suarez, che per la nuova stagione sembrerebbe stato accantonato dal nuovo progetto tecnico del Barcellona. Per l’attaccante uruguaiano non sarebbero poche le difficoltà riscontrate, a partire dal celebre passaporto comunitario necessario per il trasferimento. Un altro aspetto che però, complica il tutto è la salute del ginocchio recentemente operato. Suarez è stato a più riprese fermo ai box per problemi infiammatori, ed il rischio che la situazione diventi cronica è concreto. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

