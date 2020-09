Bomba nella notte: distrutto il portone di un palazzo (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa notte, intorno alle ore 01.30, un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti al portone d’ingresso al cortile interno di una palazzina al civico 4 di via Pessina. Il portone è stato completamente distrutto. Non ci sono feriti. Rilievi a cura Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Procedono carabinieri sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e della stazione di San Giorgio a Cremano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

