Adriana Volpe, imprevisto in diretta a Ogni Mattina: cosa è successo? (Di venerdì 11 settembre 2020) Adriana Volpe proprio questa Mattina in diretta è stata la protagonista di un piccolo imprevisto che ha preoccupato i presenti in studio. Scopriamolo insieme. Foto da Instagram: @AdrianaVolperealLa conduttrice che poco prima dell’estate ha fatto il suo debutto alla guida del programma di Tv8, Ogni Mattina, insieme ad Alessio Viola ha per un attimo preoccupato tutta la troupe per un piccolo imprevisto successo proprio nella diretta di oggi. La donna proprio nelle seconda parte del programma che si chiama Ogni Mattina Tg si è sdraiata a terra esausta, forse a causa dei ritmi serrati della trasmissione o del troppo ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 settembre 2020)proprio questainè stata la protagonista di un piccoloche ha preoccupato i presenti in studio. Scopriamolo insieme. Foto da Instagram: @realLa conduttrice che poco prima dell’estate ha fatto il suo debutto alla guida del programma di Tv8,, insieme ad Alessio Viola ha per un attimo preoccupato tutta la troupe per un piccoloproprio nelladi oggi. La donna proprio nelle seconda parte del programma che si chiamaTg si è sdraiata a terra esausta, forse a causa dei ritmi serrati della trasmissione o del troppo ...

NicholasNik7 : RT @bubinoblog: RITA DALLA CHIESA NELL'AGENZIA CHE SEGUE BARBARA D'URSO E ADRIANA VOLPE: NUOVE AVVENTURE TV IN ARRIVO? - inarteziogio : Adesso vado a controllare se @BertoBarto26 ha mai condiviso foto di Adriana Volpe che si difende da Magalli a Ogni Mattina. - bubinoblog : RITA DALLA CHIESA NELL'AGENZIA CHE SEGUE BARBARA D'URSO E ADRIANA VOLPE: NUOVE AVVENTURE TV IN ARRIVO? - salvatrash1 : Sara Soldati con la pubblicità del modem fa più ascolti di Adriana Volpe con Ogni Mattina su TV8. #uominiedonne - SunshineMarcoB : Adriana Volpe affossa Ciacci per le sue pagelle troppo ossequiose verso i big della musica ?? #OgniMattina -