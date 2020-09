Younes in uscita: per Alfredo Pedullà si fa avanti il Verona, Genoa superato (Di giovedì 10 settembre 2020) Alfredo Pedullà a Sportitalia fa il punto sulla situazione di Younes: il tedesco non sembra rientrare più nei piani dell’allenatore, si fanno avanti i “gialloblu” … L'articolo Younes in uscita: per Alfredo Pedullà si fa avanti il Verona, Genoa superato proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

