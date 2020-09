Varese, incentivo a differenziare: buoni spesa come premio (Di giovedì 10 settembre 2020) Varese, 10 settembre 2020 - Negli ultimi anni Varese ha compiuto passi avanti importanti nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti, ma si può sempre puntare a risultati ancora più virtuosi. ... Leggi su ilgiorno

Varese, 10 settembre 2020 - Negli ultimi anni Varese ha compiuto passi avanti importanti nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti, ma si può sempre puntare a risultati ancora più virtuosi. I ...In un quartiere di Varese di 5mila abitanti inizia il progetto KAYT, “Conosci ciò che butti”, per migliorare la raccolta differenziata Varese – Al via le attività finanziate dal Bando Europeo “Life 18 ...