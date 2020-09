Un libro di corsa: L’arte di sbagliare alla grande (Di giovedì 10 settembre 2020) Un libro di corsa – L’arte di sbagliare alla grande Ho deciso di leggere “L’arte di sbagliare alla grande” di Enrico Galiano perché il titolo mi aveva catturata. Nel libro ci sono alcuni pezzi di vita dell’autore che sono frammenti di ognuno di noi. Tutti hanno avuto una relazione dolorosa che vorrebbero cancellare, un lavoro che non li fa esprimere oppure un distacco che avrebbero voluto non ci fosse. Vorremmo estirpare questi errori, li viviamo come fossero dei fallimenti, ma volenti o nolenti fanno parte della nostra vita e ne dovremmo fare tesoro perché ogni errore che abbiamo vissuto ci ha insegnato qualcosa. È grazie a loro che sappiamo cosa vogliamo e come ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : libro corsa La Milanese, fenomenologia di un’icona. Tic e virtù della donna più imitata nel libro di Michela Proietti Corriere della Sera La Milanese, fenomenologia di un’icona. Tic e virtù della donna più imitata nel libro di Michela Proietti

Se ai vostri piedi non mancano mai le All Star o le Stan Smith. Se sul comodino tenete melatonina, tappi di cera e mascherina per gli occhi. Se amate le peonie, ma non disdegnate le rose. Se al bar no ...

Libri in primo piano ad Allumiere

ALLUMIERE – ”Se leggo scopro”: questo il titolo del nuovo claim del ”Maggio dei Libri”, a cui il Comune di Allumiere ha deciso di aderire anche per l’edizione corrente. Si tratta di una iniziativa cul ...

