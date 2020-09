Ufficiale, Sandro Tonali è un giocatore del Milan (Di giovedì 10 settembre 2020) Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2000 è stato annunciato con un comunicato dal club rossonero : "Il club è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio - si legge - il calciatore indosserà la maglia numero 8".Quella che fu di Gattuso, suo grande idolo fin da quando, bambino, tifava per i rossoneri: "Siamo felicissimi di accoglierlo. È sicuramente uno dei giovani talenti più promettenti a livello internazionale - ha spiegato l'amministratore delegato Ivan Gazidis - conosce bene la società, a cui è legato affettivamente, e condivide pienamente i ... Leggi su ilfogliettone

