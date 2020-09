Sonia Bruganelli ennesima polemica con la bambola stile “Annabelle”: «Che fai riti voodoo?» (Di giovedì 10 settembre 2020) Rieccola nella bufera social Sonia Bruganelli: di nuovo sotto attacco su Instagram, alla moglie di Paolo Bonolis non si perdona proprio nulla. Neanche una semplice bambola postata con orgoglio in un innocentissimo scatto di ringraziamento. “La bambolina è pazzesca”, scrive la Bruganelli immortalata insieme al gadget sull’account personale in una foto scattata da Marco Salvati, autore televisivo e amico del conduttore. Un omaggio a Sonia la riproduzione della bambola Pop, una linea di importazione americana diffusissima anche in Italia, specie per le edizioni dedicate ai personaggi dei fumetti. Leggi anche >> Ludovica Valli sul red carpet irriconoscibile, un altro viso dal trono: «Perché ti ostini a rovinarti?» Sonia ... Leggi su urbanpost

Leaderdelsettor : RT @_DAGOSPIA_: LADY BONOLIS PUBBLICA SU INSTAGRAM LA FOTO DI UNA BAMBOLA. I COMMENTI: FAI I RITI VODOO? - _DAGOSPIA_ : LADY BONOLIS PUBBLICA SU INSTAGRAM LA FOTO DI UNA BAMBOLA. I COMMENTI: FAI I RITI VODOO? - CambiamentoDel : Non c'è un attimo di pace per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice di successo, dopo una br… - 7evenkidd : RT @eziopreggio: In vero stile giapponese, gli opinionisti possono solo fare le facce nel riquadrino, e sono: - Pupo - Sonia Bruganelli - F… - Vitellozzo : RT @eziopreggio: In vero stile giapponese, gli opinionisti possono solo fare le facce nel riquadrino, e sono: - Pupo - Sonia Bruganelli - F… -