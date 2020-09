Sant’Agata de’ Goti, Viola attacca Ciervo: “Dovrebbe solo tacere” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Dispiace dover constatare ancora una volta che esponenti della lista avversaria si avventurino in sterili, quanto inutili difese del loro passato politico che tanti danni ha prodotto per la nostra città”. Inizia così una nota stampa di Oreste Viola, candidato nella lista ‘Dei Goti con Carmine Valentino sindaco ‘. “E’ mortificante dover purtroppo ancora una volta replicare a chi ha ancora l’ardire di lanciare accuse ; i nostri concittadini mai avrebbero immaginato che nell’anno 2020 certi personaggi avrebbero avuto la sfrontatezza di rivendicare una verginità politica e presentarsi alla Città addirittura come il nuovo. Purtroppo tocca replicare ancora una volta con l’auspicio che sia ... Leggi su anteprima24

