Rosalinda Celentano balla con una donna: Alberto Matano conferma e Mariotto fa una battuta (Di giovedì 10 settembre 2020) Rosalinda Celentano, concorrente di ballando con le stelle, avrebbe dovuto danzare con Samuel Peron. Il maestro di danza, fortunatamente, è attualmente in panchina per via del Coronavirus. Per questo motivo, oggi Alberto Matano durante La Vita in Diretta lo ha ufficializzato: la figlia del Molleggiato ballerà con una donna. ballando con le stelle, Rosalinda Celentano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

