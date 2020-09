Lo sguardo di Hubble sulla Terra durante un’eclissi (Di giovedì 10 settembre 2020) Approfittando dell’ultima eclissi totale di Luna (il 21 gennaio 2019) gli astronomi hanno potuto studiare meglio lo strato di ozono che avvolge la Terra attraverso lo sguardo del celebre osservatorio spaziale Hubble. Suona un po’ macchinoso, ma è in realtà il modo più semplice con cui gli scienziati potranno indagare l’atmosfera di altri pianeti, e in particolare di quelle cosiddette super Terre ove si pensa possa esserci (o esserci stata) la vita. Hubble non ha osservato la Terra in modo diretto: gli astronomi hanno usato la Luna come uno specchio per riflettere la luce solare, che in quel momento era filtrata attraverso l’atmosfera terrestre, e poi veniva riflessa verso Hubble. Una condizione che, appunto, riproduce le ... Leggi su wired

__Hubble__ : RT @aedan83: Quello sguardo sereno e rilassato tipico dei serial killer sotto metanfetamine. - ARIZONA49 : RT @LallinaManenti: Ogni tanto è bene uno sguardo al cielo. Qui una foto del telescopio Hubble. Ogni oggetto luminoso è una galassia! Purtr… -

Ultime Notizie dalla rete : sguardo Hubble L'alone di Andromeda è più grande del previsto: si estende per 2 milioni di anni luce Everyeye Tech L'alone di Andromeda è più grande del previsto: si estende per 2 milioni di anni luce

In una nuova ricerca descritta in un articolo pubblicato il 27 agosto sul The Astrophysical Journal, un team di ricercatori ha scoperto che l'alone della galassia di Andromeda sembra essere molto più ...

In una nuova ricerca descritta in un articolo pubblicato il 27 agosto sul The Astrophysical Journal, un team di ricercatori ha scoperto che l'alone della galassia di Andromeda sembra essere molto più ...