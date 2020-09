Lapo Elkann: "Sono stato abusato più volte in collegio a 13 anni" (Di giovedì 10 settembre 2020) Lapo Elkann, in un’intensa intervista rilasciata nella prima puntata di Verissimo, in onda sabato 12 settembre alle 16 su Canale 5, sempre più impegnato con la sua Fondazione Laps ad aiutare ragazzi fragili o in difficoltà, ha parlato della sua infanzia: 10 settembre 2020 15:38. Leggi su blogo

Corriere : La rivelazione di Lapo Elkann: «A 13 anni in collegio sono stato abusato più volte» - Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - fraversion : Lapo Elkann, ospite di Silvia Toffanin sabato prossimo, parla della dipendenza dalla droga: 'Anestetizzavo un dolor… - RobertoRenga : RT @Corriere: La rivelazione di Lapo Elkann: «A 13 anni in collegio sono stato abusato più volte» - valentinadigrav : RT @Corriere: La rivelazione di Lapo Elkann: «A 13 anni in collegio sono stato abusato più volte» -