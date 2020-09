L’aggressione a Salvini: “Mi dispiace. Non mi va di parlarne…”, afferma la giovane (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ stata l’agenzia di stampa AdnKronos a raggiungerla telefonicamente, per farsi spiegare come è possibile che una ragazza laureata ed impegnata nel sociale insomma, una ragazza qualsiasi, tranquilla, possa aver compiuto un gesto così azzardato, reso ancora più grave dalla consapevolezza di aver in qualche modo aggredito un uomo, come Matteo Salvini è comunque un rappresentante politico. “Non dico niente dell’aggressione, sto facendo altro e non voglio parlare. Non sono obbligata e non me la sento di dire niente”, risponde con voce flebile A.F.B.,la giovane che il giorno prima, nel comune toscano di Pontassieve, ha inveito contro il leader della Lega, fino strappargli i rosari che aveva al collo, e persino un lembo della camicia. Ma la giovane preferisce trincerarsi dietro il silenzio: ”Non sono ... Leggi su italiasera

matteosalvinimi : #Salvini: Ho una camicia nuova ed una decina di rosari in più, regalati da parroci e cittadini incontrati ieri dopo… - Capezzone : Dopo aver riflettuto-solidarizzato-empatizzato, i migliori cervelli della sinistra stanno arrivando a ciò che il lo… - matteosalvinimi : Secondo il signor Muccino è “comprensibile” che qualcuno metta le mani addosso a Salvini, e io non merito “nessuna… - infoitinterno : Non ci sta Salvini dopo l’aggressione: “Se avessero strappato la camicia a Conte sai che coro” - tiz2060 : RT @matteosalvinimi: Secondo il signor Muccino è “comprensibile” che qualcuno metta le mani addosso a Salvini, e io non merito “nessuna sol… -

Ultime Notizie dalla rete : L’aggressione Salvini Salvini e l’aggressione: «Per me il caso è chiuso, ma sai che coro se fossi stato Conte...» Corriere della Sera