Jorge Martin positivo al Covid | rischio contagio in Moto2

Lo spagnolo Jorge Martin è positivo al tampone e potrebbe saltare i prossimo due Gp: tamponi anche per gli altri piloti Il pilota spagnolo di Moto 2 Jorge Martin è risultato positivo al tampone effettuato nei giorni scorsi. rischio per i prossimi Gran Premi a Misano: se per il primo – in programma questo weekend – non ci sono dubbi in merito alla sua assenza, per il secondo – in programma il 20 settembre – c'è qualche possibilità che possa scendere in pista se i successivi tamponi dovessero essere negativi. Jorge Martin è il primo pilota di Moto2 a risultare positivo. Sono stati effettuati tamponi anche su ...

