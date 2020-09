Incendio in California, altre tre vittime: sale il bilancio (Di giovedì 10 settembre 2020) Incendio in California, si fa sempre più terribile il bilancio generale tra vittime e sfollati. Gli ultimissimi deceduti, ben tre, si registrano in queste ore e rendono in quadro ancor più grave. Arrivano conferme, nel frattempo, sull’origine del maxi rogo. Continua a devastare il terribile Incendio in California. Come riporta la BBC, si registrano altre … L'articolo Incendio in California, altre tre vittime: sale il bilancio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

