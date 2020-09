Il Napoli conferma la positività di De Laurentiis (Di giovedì 10 settembre 2020) La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri. L'articolo Il Napoli conferma la positività di De Laurentiis ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Non arriva una buona notizia per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è risultato positivo al Coronavirus, la notizia ha già fatto il giro del web. Un allarme che lo stesso preside ...Neanche i saldi hanno salvato la stagione più nera del commercio. Confesercenti Campania ha elaborato uno studio sull’andamento delle vendite di fine stagione 2020 rispetto al 2019 e il quadro che eme ...