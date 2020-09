GP Toscana, Perez: 'Nessuno mi ha detto niente' (Di giovedì 10 settembre 2020) Rinnovo triennale firmato appena un anno prima, eppure non è bastato a mettere al sicuro la sua posizione . Le cose in F1 cambiano in fretta e Perez ha provato sulla propria pelle come sette anni di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Toscana Perez Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Toscana Perez