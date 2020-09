Friuli Doc, giovedì 10 settembre inaugurazione alle 17.30 (Di giovedì 10 settembre 2020) Giovedì 10 settembre, alle ore 17.30, in piazza Libertà, a Udine, con la cerimonia dell’inaugurazione, prenderà avvio ufficialmente la 26a edizione di Friuli Doc. Una manifestazione che si svolgerà all’insegna della qualità, della convivialità, ma anche della sicurezza, nel rispetto di tutte le norme previste per la prevenzione sanitaria, con un occhio ben attento al passato e un altro al futuro caratterizzato dalla ripartenza da vivere “con la testa sulle spalle”. E alla grande serietà dei friulani dimostrata nella gestione della pandemia nella vita di tutti i giorni, durante le difficili settimane del confinamento, sono dedicati i premi che l’Amministrazione Comune ha deciso di assegnare, in questa occasione, agli operatori ... Leggi su udine20

