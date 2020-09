Crescione, fai il pieno di vitamina A e proteggi le ossa (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Crescione, noto anche con il nome Nasturium officinale, è una pianta perenne le cui foglie, caratterizzate da un inconfondibile gusto deciso, sono parte da tempo immemore della cultura alimentare umana. Per rendersene conto, basta rammentare che, ai tempi degli antichi Romani, quest’erba, citata da intellettuali come Plinio, era considerata uno straordinario corroborante naturale per il fisico e per la mente. Con sole 11 calorie all’etto, il Crescione, come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, è una buona fonte di vitamina A, nutriente importantissimo per la bellezza della pelle e per l’efficienza della vista. Analizzando il profilo nutrizionale di quest’erba speciale troviamo anche la vitamina C e la vitamina E, antiossidanti portentosi. Da non ... Leggi su dilei

