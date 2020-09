Congolese, 30 anni, volontaria in Comune. E c'è chi la difende: "È stata vittima di insulti" (Di giovedì 10 settembre 2020) Chiara Giannini Il sindaco di Pontassieve condanna l'atto, ma prova a dare giustificazioni Ha trent'anni ed È originaria del Congo la giovane che ieri mattina ha aggredito a Pontassieve il leader della Lega Matteo Salvini strappandogli la camicia e il rosario. A.F.B., attualmente impegnata nel servizio civile presso il Comune della cittadina toscana, nel progetto «La scuola, l'ambiente e la comunicazione istituzionale», secondo fonti locali È laureata, incensurata e ben inserita sul territorio. Partecipa spesso alle iniziative del comitato Bianco e Nero, nato per sostenere la missione di suor Maria Valeria Amato e che organizza spesso eventi musicali ed enogastronomici volti a raccogliere fondi per i Paesi africani. A quanto pare ... Leggi su ilgiornale

