Calciomercato Fiorentina – Affari e trattative 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Calciomercato Fiorentina è più vivo che mai tra arrivi, ritorni e partenze. La società sta facendo un grande lavoro per mettere a disposizione di Iachini una rosa adeguata. Torna Borja Valero, parte Benassi Torna Borja Valero per la gioia di tanti tifosi che l’hanno sempre tenuto nel cuore, ma anche di Beppe Iachini che dopo Bonaventura potrà immettere nel gruppo carisma, classe e buon esempio di grandi professionisti. L’accordo con lo spagnolo, svincolato dall’Inter, c’è già per un anno con opzione sul secondo, per chiudere si tratta ora di aspettare il passaggio di Benassi al Verona. Si aspetta Commisso per risolvere il caso Chiesa Resta da sciogliere il nodo relativo a Federico Chiesa e per farlo si aspetta che arrivi in Italia il presidente Rocco Commisso che vuole parlare ... Leggi su giornal

