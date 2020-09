Brexit, continua il braccio di ferro tra Ue e Londra (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – È battaglia a colpi di ultimatum tra l’Unione europea e Londra. L’ultimo è quello rivolto oggi da Bruxelles al governo di Boris Johnson, e rispedito al mittente da Downing Street in maniera altrettanto categorica. Uno scontro i cui toni si sono accesi qualche giorno fa quando il premier britannico ha minacciato il No deal se entro il 15 ottobre non si fosse raggiunto un accordo. Una minaccia alla quale è seguita la controversa proposta di legge sull’Internal Market Bill che mira a modificare alcuni passaggi chiave dell’accordo sulla Brexit già sottoscritto l’anno scorso. Provocazioni alle quali l’Ue ha riposto paventando a sua volta “ritorsioni legali” nei confronti di Londra, se il governo di BoJo non ritirerà, entro fine settembre, ... Leggi su quifinanza

