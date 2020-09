Belen Rodriguez s’infuria con i paparazzi, tensione alle stelle (Di giovedì 10 settembre 2020) La show girl Belen Rodriguez ha un duro confronto con i paparazzi che la tallonano fuori la sua abitazione a Milano La show girl argentina Belen Rodriguez va su tutte le furie e fa la voce grossa con i paparazzi. Dopo un’estate nella quale i fotografi e giornali di gossip hanno raccontato tutto di lei (agevolati dalla pubblicità delle sue vacanze e incontri pubblicati da lei stessa su Instagram), la donna si è scatenata quando ieri fuori la sua abitazione a Milano ha incontrato l’ennesimo gruppo di paparazzi, pronti non perdere neanche un secondo di quello che fa, notte e giorno. Finiti i giorni al mare passati tra vari chiacchiericci, dal ritorno con Stefano De Martino al flirt con Gianmaria Antinolfi, Belen ... Leggi su bloglive

