Barcellona, si prepara il post Bartomeu: elezioni il 20 e il 21 marzo 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) Una nuova era è in procinto di iniziare nel Barcellona. Il 20 e il 21 marzo 2021 si svolgeranno le elezioni che definiranno il nuovo presidente del club. Sarà una delle elezioni più importante di sempre: perché il vincitore dovrà raccogliere l’eredità sfortunata di Josep Maria Bartomeu ma anche perché sarà chiamato a gestire la grana Leo Messi, “infelice” per sua stessa ammissione in blaugrana e con un futuro tutto in discussione. “Il Consiglio Direttivo, in base agli accordi presi in una riunione dello scorso 17 agosto, ha convocato le prossime elezioni per la presidenza del club per il 20 e 21 marzo 2021“, si legge nella nota del club blaugrana. Leggi su sportface

