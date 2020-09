Atp Kitzbuhel 2020: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 11 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) La programmazione e l’ordine di gioco di venerdì 11 settembre all’ATP di Kitzbuhel. In Austria il torneo maschile prosegue con la giornata interamente dedicata ai quarti di finale. In campo dalle 10:30 si sfideranno Marterer e Hanfmann per poi lasciare il terreno del campo centrale a Djere-Schwartzmann e a seguire Huesler-Lopez. Sul court Kuchenmeister, invece, come secondo incontro di giornata è programmato Delbonis-Kecmanovic. ordine DI gioco – ATP KIZTBUHEL (Venerdì 11 settembre) CENTRE COURT Ore 10:30 – Marterer vs Hanfmann Non prima delle 12:30 – Djere vs Schwartzmann A seguire – Huesler vs Lopez COURT KUCHENMEISTER Ore 12:00 – doppio A seguire – Delbonis vs ... Leggi su sportface

