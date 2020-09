ABI, domande finanziamento a Fondo Garanzia oltre 78 miliardi (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Superano i 78 miliardi di euro i finanziamenti alle imprese richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, per 1 milione 56 mila domande. Lo segnala l’ABI, fornendo i dati aggiornati al 9 settembre 2020. Fra questi finanziamenti, 874 mila riguardano per prestiti sino alla soglia di 30 mila Euro, per un totale di 17,2 miliardi di Euro di finanziamenti richiesti. Leggi su quifinanza

