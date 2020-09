A Bob Sinclar il Premio PMI: “I’m on my way” è il singolo indipendente più suonato dell’estate (Di giovedì 10 settembre 2020) A BOB Sinclar IL Premio PMI – RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2020 “I’M ON MY WAY” è il singolo indipendente più suonato dalle radio quest’estate Bob Sinclar ha fatto centro ancora una volta. Il suo brano “I’m on my way”, pubblicato da Time Records, è il singolo indipendente più trasmesso dalle radio nell’estate 2020. Il deejay e produttore francese più famoso al mondo, amatissimo in Italia, ha ricevuto ieri sera all’Arena di Verona il “Premio PMI – RTL 102.5 Power Hits Estate 2020”. Il brano, in programmazione su tutte le emittenti italiane dal 29 maggio, è stato il singolo ... Leggi su romadailynews

Ieri sera - 9 settembre - all'Arena di Verona nel corso di “RTL 102.5 Power Hits Estate" sono stati annunciati i vincitori delle categorie dell'evento. Ieri sera - 9 settembre - all'Arena di Verona ne ...

