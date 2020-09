Parma, la nuova maglia è in tessuto antivirale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Parma - Il Parma sorprende i suoi tifosi mostrando - con un video sul suo profilo Twitter - la nuova maglia da gioco per la prossima stagione. A indossare la casacca crociata, quest'anno con le ... Leggi su corrieredellosport

1913parmacalcio : ????'?? ???????? ???? #?????????????????? Ecco la nostra nuova maglia crociata firmata @ErreaOfficial! ????? Scopri di più ????… - sbonaccini : Ora a Parma all'inaugurazione della AF Pharma, azienda completamente italiana specializzata nella produzione di dis… - RegioneER : PARMA CAPITALE ITALIANA della CULTURA 2020+21: si riparte. Grande opportunità per l'Emilia-Romagna Nuova inaugurazi… - MarcoReve97 : RT @1913parmacalcio: ????'?? ???????? ???? #?????????????????? Ecco la nostra nuova maglia crociata firmata @ErreaOfficial! ????? Scopri di più ???? https://t… - sportli26181512 : #Parma, la nuova maglia è in tessuto antivirale: Iacoponi il testimonial scelto per presentare l'innovativa casacca -

Ultime Notizie dalla rete : Parma nuova Le ali nere della Fenice e il tessuto antivirale: ecco la nuova prima maglia del Parma Gazzetta di Parma Parma, presentata la nuova prima maglia in tessuto antivirale – VIDEO

Il Parma ha presentato attraverso i propri canali ufficiali la nuova prima maglia per la stagione 2020/2021 di Serie A Il Parma ha presentato la nuova prima maglia in vista della nuova stagione di Ser ...

Gianni Albanese

Calciomercato Parma - Il nuovo Parma, costruito dal ds Carli e mister Liverani, è sempre più orientato ai giovani per iniziare un nuovo ciclo.

Il Parma ha presentato attraverso i propri canali ufficiali la nuova prima maglia per la stagione 2020/2021 di Serie A Il Parma ha presentato la nuova prima maglia in vista della nuova stagione di Ser ...Calciomercato Parma - Il nuovo Parma, costruito dal ds Carli e mister Liverani, è sempre più orientato ai giovani per iniziare un nuovo ciclo.