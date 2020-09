Nathan Falco, primo giorno di scuola extra-lusso per il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il prezzo ‘choc’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nathan Falco non rinuncia al lusso. Le vacanze sono finite e anche per il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è arrivato il momento di salutare l’estate. Un momento sempre molto importante per i genitori e infatti Elisabetta Gregoraci non ha perso l’occasione per documentare il look sfoggiato da Nathan per il suo rientro tra i banchi di scuola. Infatti per alcuni istituti privati è già tempo di riaprire. Una mamma emozionata quella che trapela dalla storia resa pubblica su Instagram. Elisabetta Gregoraci, cellulare alla mano, non ha potuto che riprendere il figlio Nathan al ... Leggi su caffeinamagazine

infoitinterno : Briatore – Gregoraci: il messaggio per Nathan Falco - infoitinterno : Primo giorno di scuola per Nathan Falco, ecco cosa è costretto a fare Flavio Briatore - RadioSoap1 : “I dilemmi”: Briatore, Nathan Falco e il Grande Fratello. Io non so come fa a sopravvivere sta donna con tali pensi… - nicolafavrin : @Sydilvizioso Sei un razzista verso i ricchi imprenditori italiani! Intanto Berlusconi e Briatore si sono fatti da… - 25SautempS04 : @lumukosta @maurovanetti @GardelliStefano @VperVents @micheleboldrin Beh si potrebbe provare la liberalizzazione de… -