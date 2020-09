Milan, rinnovata per tre stagioni la partnership con Banco BPM (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rinnovato per le prossime tre stagioni l’accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Premium Partner, Official Bank e da quest’anno Jersey Sponsor – sponsor di maglia – della Prima Squadra Femminile, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nella stagione 2013/2014. A firmare il rinnovo l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

"Ponto, Gattuso? Posso prendere la maglia numero 8?". E' il contenuto della telefonata che Sandro Tonali ha effettuato chiamando Gennaro Gattuso, oggi tenico del Napoli, ma in passato il mastino della ...

