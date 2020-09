Manifestazione Genitori a Monteverde: No a Classi Pollaio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un gruppo di Genitori ha manifestato a Monteverde appendendo alcuni striscioni fuori dalla scuola dell’infanzia. “No alle Classi Pollaio”. Questa una delle frasi riportate dagli striscioni. Massimo Romano, del comitato dei Genitori della Artom, dichiara a RomaToday: “La questione della sicurezza ci preoccupa molto, abbiamo visto le aule, non sono adatte a ospitare bambini per l’intera giornata”. “Vorremmo una documentazione che attesti che tutto è in sicurezza e che verranno rispettate le distanze” continua. “Vogliamo chiarezza sul rispetto delle misure di sicurezza” conclude. Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione Genitori Scuola, furia dei genitori a Monteverde: "Classi pollaio, a rischio le norme anti Covid" RomaToday Caltanissetta. La protesta per gli assistenti igienico personali agli studenti disabili si sposta alla Regione a Palermo.

Dopo la manifestazione a Caltanissetta di venerdì scorso, arriva direttamente a Musumeci la protesta dei genitori e dei lavoratori che da decenni, nelle nostre scuole, si occupano dell’assistenza igie ...

Il volto della bellezza’’ Serata finale per le concorrenti

Chiusura con il botto per gli eventi in centro storico. Questa sera ci sarà la serata finale del "Volto della Bellezza 2020", manifestazione curata da Claudia Chiarioni, a cui partecipano quest’anno 1 ...

