"La crisi non è finita". Disastro imminente, Tremonti suona la sveglia a Conte: agire e in fretta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per Giulio Tremonti ancora non abbiamo visto nulla. L'ex ministro delle Finanze nel governo di Silvio Berlusconi, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, ha lanciato un terribile allarme: "Questa crisi non è finita sul piano sanitario, perché si svilupperà sul piano economico e politico". Secondo Tremonti i governi occidentali stanno valutando poco "il Disastro" che può venire dopo la crisi dovuta al coronavirus: "è necessario agire sulle cause", afferma l'economista in studio da Veronica Gentili, ricordando la recessione del 2007-2008. Il messaggio, dunque, è chiarissimo: il governo a guida di Giuseppe Conte deve ... Leggi su liberoquotidiano

