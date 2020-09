Il diritto di contare, dove vedere il film in tv e in streaming (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il diritto di contare è un film del 2016, diretto da Theodore Melfi. In lingua originale s’intitola Hidden Figures ed è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly. Il film però è tratto dalla storia vera di Katherine Johnson, una grande scienziata che ha dato il suo contributo alla Nasa per tracciare le traiettorie delle orbite e i percorsi di ritorno per i voli nello spazio. Ad interpretarla nel film è stata Taraji P. Henson. Al suo fianco vediamo anche Octavia Spencer e Janelle Monae. Il film è ambientato nell’America della Guerra Fredda, precisamente nel 1961, quando i russi avevano già spedito un proprio uomo nello spazio e l’America aveva l’ansia da prestazione. Ma dove ... Leggi su tpi

