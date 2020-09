Colleferro, il fratello di Marco e Gabriele: 'Loro non sono degli assassini' (Di mercoledì 9 settembre 2020) ' Loro non sono degli assassini . I miei fratelli non sarebbero mai stati capaci di uccidere quel bambino'. sono le parole di Alessandro Bianchi a ' Mattino Cinque ', il fratello maggiore di Marco e ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Colleferro, il fratello maggiore dei due indagati: “Se hanno sbagliato devono pagare per Willy. Ma sono persone di… - Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - saponetta15 : scommettiamo che tra 24 ore da assassini diventano vittime? 60 milioni di vittime. - AlanPanassiti : La #merda non cade mai troppo lontana dal culo. Questo #AlessandroBianchi è il fratello maggiore delle bestie che h… - loziovale : RT @Satiraptus: Il fratello di due dei picchiatori di #Colleferro, afferma che “sono ragazzi di cuore”. Pensa tu un po’ se erano dù stronzi… -