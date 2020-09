Cinecittà, colpo in banca nella notte: è caccia a 3 banditi (Di mercoledì 9 settembre 2020) colpo nella notte a Roma, in zona Cinecittà Est. Tre banditi, con il volto travisato, sono riusciti a forzare la porta di ingresso dell’UBI banca di viale Antonio Ciamarra e, una volta entrati nell’istituto di credito, hanno preso la cassa che conteneva, secondo quanto riferito dal direttore della banca, circa 25 mila euro in contanti. I 3 malviventi sono poi fuggiti a bordo di un’auto nera, facendo perdere le loro tracce. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato Romanina, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto aiutandosi con i filmati delle videocamere di sorveglianza non solo della banca ma anche delle attività commerciali della zona. Cinecittà, colpo in banca ... Leggi su ilcorrieredellacitta

