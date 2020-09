Belen Rodriguez, il gesto nei confronti di Can Yaman di DayDreamer: delirio tra i follower (Di mercoledì 9 settembre 2020) Can Yaman e il grande successo in Italia Senza ombra di dubbio Can Yaman è l’uomo più desiderato ed amato del momento, soprattutto nel nostro Pese. Infatti, il bel 30enne turco grazie alle sue magistrali interpretazioni prima a Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore e ora DayDreamer – Le Ali del Sogno, ha conquistato diverse generazioni. La soap opera che dallo scorso giugno sta andando in onda su Canale 5 sta ottenendo un grandissimo successo a livello d’ascolti. Per tale ragione Mediaset ha deciso di trasmettere degli episodi in prime time e mandarla in onda nel fine settimana. Ma il collega di Demet Ozdemir non ha attirato l’attenzioni solo della gente comune, ma anche di un personaggio televisivo molto noto: Belen Rodriguez. Da avvocato ad attore ... Leggi su kontrokultura

tuttouomini : Chi è Simone Bolognesi primo fidanzato di Belen Rodriguez e Uomini e donne - - infoitcultura : Can Yaman e Belen Rodriguez: il gesto di lei non passa inosservato - zazoomblog : Belen Rodriguez: il suo ex fidanzato diventa un corteggiatore di U&D - #Belen #Rodriguez: #fidanzato #diventa - infoitcultura : Uomini e Donne: ex fidanzato di Belen Rodriguez diventa corteggiatore - infoitcultura : Uomini e Donne: fra i cavalieri del trono over il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez? No, Cecilia: in aereo si trova di fianco Stefano De Martino, finisce in disgrazia LiberoQuotidiano.it Belen e Antonino Spinalbese insieme, la coppia esce quasi allo scoperto (Foto)

Dunque è tutto vero? Belen e Antonino Spinalbese sono una coppia? Le foto pubblicate dalla rivista Chi mostrano Belen Rodriguez e Antonino a cena insieme; sono gli scatti di una serata con gli amici m ...

"Tu si que vales" riparte con grandi talenti di tutte le nazionalità

Danzatori, musicisti, acrobati e chi più ne ha più ne metta. “Tu si que vales” è pronto a tornare. Dal 12 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda una edizione ancora più lunga e ricca di g ...

Dunque è tutto vero? Belen e Antonino Spinalbese sono una coppia? Le foto pubblicate dalla rivista Chi mostrano Belen Rodriguez e Antonino a cena insieme; sono gli scatti di una serata con gli amici m ...Danzatori, musicisti, acrobati e chi più ne ha più ne metta. “Tu si que vales” è pronto a tornare. Dal 12 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda una edizione ancora più lunga e ricca di g ...