Aumentano i casi ma con più tamponi I test sierologici presto in farmacia

Andrea Cuomo I positivi di ieri sono 1.370 con 92.403 esami. Dieci i morti, un focolaio a Polignano a Mare. A Verona via alla sperimentazione del vaccino sviluppato dallo Spallanzani su 12 volontari Si sale con i contagi Covid-19, ma chi temeva di sfondare quota 2mila può stare tranquillo. Quella soglia resta piuttosto lontana. Alla fine è una giornata decisamente positiva quella raccontata dal bollettino del ministero della Salute: i nuovi casi passano dai 1.108 di lunedì a 1.370, ma l'allarme è decisamente sgonfiato dal numero dei tamponi fatti, che salgono molto di più: da 52.553 a 92.403. Ciò produce un deciso abbassamento dell'indice di positività, calcolando rapportando i contagi ai test. Lunedì questa percentuale era dell'2,10 per cento, ieri è stata ...

