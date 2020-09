Assunzioni nel settore socio sanitario: residenza per anziani cerca infermieri (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per nuove Assunzioni nel settore sociale nota residenza per gli anziani cerca personale. Infatti, Villa Serena di Valdagno, in provincia di Vicenza, cerca 5 infermieri. Ecco come candidarsi. Assunzioni Villa Serena Valdagno: requisiti È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 5 posti di infermiere, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni locali. Se interessati a partecipare a queste Assunzioni, i requisiti che i candidati devono possedere, sono quelli generali per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione e quelli specifici, ovvero: a)laurea in infermieristica o titolo equipollente; b)iscrizione all’albo professionale. Le ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Assunzioni nel settore socio sanitario: residenza per anziani cerca infermieri - Nury07833353 : RT @serebellardinel: Chi ieri l'ha distrutta la #scuola, oggi pesca i suoi voti nel mare dell'ignoranza!! - CarieriF : RT @serebellardinel: Chi ieri l'ha distrutta la #scuola, oggi pesca i suoi voti nel mare dell'ignoranza!! - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Chi ieri l'ha distrutta la #scuola, oggi pesca i suoi voti nel mare dell'ignoranza!! - ggg1850 : RT @Riccardi_FVG: #Salute #Fvg: ??#ASUGI MANOVRA DEL PERSONALE 2020, OLTRE 300 ASSUNZIONI / Nel corso del 2020, oltre alle assunzioni specif… -

Ultime Notizie dalla rete : Assunzioni nel Lavoro, settembre di assunzioni. Ecco i settori QuiFinanza Corso ITS Agroalimentare Puglia sul Local Food Digital Marketing di prossima attivazione a Vico del Gargano

Il corso in attivazione a Vico del Gargano vede la partnership di oltre 30 aziende provenienti da tutto il territorio nazionale, e anche dall’estero, che hanno dato disponibilità di accogliere i ...

Errori nei punteggi, saltata la graduatoria per l'assunzione di bidelli

La segreteria del Centro per l'impiego è al lavoro per ripristinare l'iter corretto di valutazione e ripubblicare la graduatoria E' stata annullata e dovrà essere rifatta la graduatoria regionale per ...

Il corso in attivazione a Vico del Gargano vede la partnership di oltre 30 aziende provenienti da tutto il territorio nazionale, e anche dall’estero, che hanno dato disponibilità di accogliere i ...La segreteria del Centro per l'impiego è al lavoro per ripristinare l'iter corretto di valutazione e ripubblicare la graduatoria E' stata annullata e dovrà essere rifatta la graduatoria regionale per ...