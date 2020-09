Xbox Series X e Series S: data d’uscita e prezzo ufficiali! (Di martedì 8 settembre 2020) Partita questa notte come una serie di indiscrezioni, poi confermate in mattinata da Microsoft, la notizia del giorno è la data d’uscita ufficiale di Xbox Series X e Xbox Series S con tanto di prezzo Se sei di questo settore non ci si può svegliare un’ora più tardi che è partita la bomba. Nel corso della notte, alcune indiscrezioni avrebbero fatto trapelare l’esistenza ufficiale di Xbox Series S, con tanto di design, e la data d’uscita e il prezzo ufficiale di entrambe le console di prossima generazione di casa Microsoft. In primissima mattinata, Windows Central (quindi già una fonte piuttosto ... Leggi su tuttotek

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - Yume_no_Hi : RT @XboxItalia: È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €. Non vedi… - Yume_no_Hi : Il design che girava non ufficiale della Xbox Series S a cubetto era spettacolare, peccato non l'abbiano usato davvero. - Il_Paradroide : @JankoYAY Con l'abbonamento All Access paghi 25 euro al mese e ti danno: - La console Xbox Series S - L'abbonamento… - flakewinter : Xbox series S é literalmente um Xbox one -