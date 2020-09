Turismo sostenibile a Napoli: l’incontro con l’esperto Hoogstaden (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio il paese e non ha fatto sconti neppure alla cultura, settore fortemente colpito dalla crisi economica derivata dalla pandemia e dal lockdown. Con Peter J. Hoogstaden, fondatore della “Genius Loci Turismo srl”, la commissione Cultura, presieduta da Elena Coccia, ha discusso delle prospettive di rilancio del Turismo in città, della promozione del Turismo sostenibile, sulla scorta dell’esperienza ultraventennale sviluppata da questa società a favore della valorizzazione e dello sviluppo turistico delle zone interne della Campania. Ai consiglieri intervenuti Hoogstaden ha illustrato la sua attività e, sul caso particolare di ... Leggi su anteprima24

_MiBACT : Turismo, #MiBACT e @Invitalia lanciano bando per idee innovative su turismo sostenibile. Il contest… - CittadinidiTwtt : RT @arpatoscana: #RecoveryFund, le 10 proposte di @Legambiente per un uso sostenibile delle risorse ed una ripartenza nel segno dell'#ambie… - LandiDario : RT @arpatoscana: #RecoveryFund, le 10 proposte di @Legambiente per un uso sostenibile delle risorse ed una ripartenza nel segno dell'#ambie… - arpatoscana : #RecoveryFund, le 10 proposte di @Legambiente per un uso sostenibile delle risorse ed una ripartenza nel segno dell… - Vallonia_Belgio : Avete mai sentito parlade delle destinazioni EDEN? EDEN è un programma della Commissione Europea con il quale vengo… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo sostenibile Giappone, turismo sostenibile firmato Tredje Natur Infobuild energia Agenda urbanaCome l’Unione europea sta ripensando il ruolo delle città

come l’impatto sostenibile del turismo sui territori, il ruolo della responsabilità sociale di impresa per il rilancio delle nostre città, i Social Impact Bond e l’Internet of Things, l’utilizzo degli ...

EcoDolomites, ritorna il «rombo» green della gara tra le vette Unesco

Piccoli sorsi di marketing, turistico e sostenibile, da parte di Daniel Campisi: «Qui da noi, in Alta Pusteria, ci siamo sempre preoccupati di come far muovere le persone, rispettando prima di tutto l ...

come l’impatto sostenibile del turismo sui territori, il ruolo della responsabilità sociale di impresa per il rilancio delle nostre città, i Social Impact Bond e l’Internet of Things, l’utilizzo degli ...Piccoli sorsi di marketing, turistico e sostenibile, da parte di Daniel Campisi: «Qui da noi, in Alta Pusteria, ci siamo sempre preoccupati di come far muovere le persone, rispettando prima di tutto l ...