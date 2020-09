Toscana, contro la Ceccardi arriva il soccorso rosso delle sardine. Flash mob a Cascina (Di martedì 8 settembre 2020) Toscana in bilico. Sondaggi che mandano in fibrillazione la sinistra e impensieriscono il Pd. Ed ecco che, agli ordini dei dem, si muovono le sardine, finora assenti dalla campagna per le regionali. A due settimane dal voto hanno deciso la grande controffensiva per fermare Susanna Ceccardi. Un Flash mob sabato a Cascina, dove la Ceccardi è stata eletta sindaco prima di passare all’europarlamento, con stuzzichini a base di mozzarella di bufala (per denunciare le “bufale” della candidata leghista). Un’ideona che certamente darà slancio alla campagna della sinistra… Le sardine accorrono in soccorso del Pd Ci sarà anche il leader col cerchietto, Mattia Santori. Ma non ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Un saluto da Lucca con @SusannaCeccardi, onorati del sostegno di un lucchese doc, Marcello #Pera, presidente emerit… - fattoquotidiano : Alla retorica della roccaforte rossa espugnata dalla destra ci si è persino già fatti l’orecchio, con tutti quei Co… - borghi_claudio : Fa quasi notizia quando c'è una sentenza del TAR che invece di dare contro alla Lega fa rispettare la Legge. Oggi è… - nickymack_2 : RT @matteosalvinimi: Un saluto da Lucca con @SusannaCeccardi, onorati del sostegno di un lucchese doc, Marcello #Pera, presidente emerito d… - SecolodItalia1 : Toscana, contro la Ceccardi arriva il soccorso rosso delle sardine. Flash mob a Cascina -