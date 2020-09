Sgombero casa Aler a Milano, agenti aggrediti a calci e pugni: arrestata 52enne (Di martedì 8 settembre 2020) Milano, 8 settembre 2020 - Una donna di 52 anni, marocchina, è stata arrestata dalla polizia dopo aver aggredito 2 agenti intervenuti a supporto di dipendenti Aler che la stavano allontanando da un ... Leggi su ilgiorno

Una donna marocchina di 52 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver aggredito due agenti intervenuti a supporto di dipendenti Aler (l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale) che la stavano ...provocando ai due contusioni giudicate guaribili in 5 giorni. La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento. Un'altra donna di 37 anni, anche lei mar ...