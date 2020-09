Scuola, pronti via: in Trentino un bimbo positivo in un asilo nido. A Crema ferma una classe: un alunno aveva febbre a casa (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembre Lo aveva detto anche la ministra Lucia Azzolina: la Scuola non è un luogo fatato. E infatti, a pochi giorni dalla ripresa della didattica in presenza, scattano i primi protocolli anti Coronavirus. Oggi, 8 settembre, si sono segnalati altri due casi: uno sospetto in una Scuola materna di Cremona, uno accertato in un nido del Trentino-Alto Adige. Crema A far scattare il protocollo in una Scuola a Crema, in provincia di Cremona, è stata la febbre di un bambino. Prima dell’uscita di casa verso Scuola i genitori hanno avvertito l’istituto della temperatura del bambino (solo qualche linea di ... Leggi su open.online

La7tv : #lariachetira @CorradoFormigli: 'Non si poteva creare un'unità per mettere in terapia intensiva la scuola e farci t… - rtl1025 : ?? 'Che la #scuola inizi senza tutti i #banchi monoposto non è grave, perché inutile la discussione e previsto l’esi… - Open_gol : Scuola, pronti via: in Trentino un bimbo positivo in un asilo nido. A Crema ferma una classe: un alunno aveva febbr… - GruppoAlcuni : RT @Rai_Yoyo: Nonostante tutte le difficoltà le preoccupazioni si avvicina il momento del ritorno in #classe! Siete emozionati e pronti?Il… - fullofbi : RT @bxonedd: da voi quando inizia la scuola? da me il 24, siete pronti??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola pronti Scuola, pronti via: in Trentino un bimbo positivo in un asilo nido. A Crema ferma una classe: un alunno aveva febbre a casa Open Graduatorie in corso di revisione Scuola, resta il rischio ricorsi

Gli errori negli elenchi da cui verranno scelti i supplenti non verranno corretti tutti: si temono molte azioni al Tar. Gli errori più eclatanti verranno corretti, ma non ci sarà tempo di sistemare tu ...

Pisano: la connettività non basta, Cloud e 5G per digitalizzare il Paese

«Abbiamo ancora zone di Italia nelle quali la copertura della rete è assente o insufficiente. La connettività è indispensabile, va estesa, ma per aumentare le capacità digitali del Paese non basta. Va ...

Gli errori negli elenchi da cui verranno scelti i supplenti non verranno corretti tutti: si temono molte azioni al Tar. Gli errori più eclatanti verranno corretti, ma non ci sarà tempo di sistemare tu ...«Abbiamo ancora zone di Italia nelle quali la copertura della rete è assente o insufficiente. La connettività è indispensabile, va estesa, ma per aumentare le capacità digitali del Paese non basta. Va ...