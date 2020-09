Renault Nissan e Uber insieme, accordo per auto elettriche in Ue (Di martedì 8 settembre 2020) Renault e Nissan hanno firmato un accordo con Uber per favorire gli spostamenti con i veicoli elettrici in Europa. Le due case automobilistiche, unite da un'alleanza strategica, in base a un memorandum of understanding (Mou) con la società californiana esploreranno le potenzialità di una "partnership forte" per offrire ai conducenti di Uber veicoli elettrici a prezzi accessibili nei mercati europei, in particolare in Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Portogallo. L'intesa arriva dopo un progetto pilota di successo tra Nissan e Uber in Gran Bretagna.Le tre società puntano così a lavorare insieme per aumentare l'adozione di veicoli elettrici e l'espansione delle infrastrutture. Il memorandum rientra nel ... Leggi su ilfogliettone

renaultitalia : Renault e Nissan, nell'ambito dell’Alleanza, stringono un accordo con Uber per consentire a quest’ultimo di elettri… - infoiteconomia : Nissan Micra: la nuova generazione sarà sviluppata dalla Renault - - infoiteconomia : Nuova Nissan Micra: il progetto è stato affidato a Renault - dd42433071 : RT @Italpress: Uber si allea con Renault e Nissan per elettrificare percorsi in Europa - Italpress : Uber si allea con Renault e Nissan per elettrificare percorsi in Europa -